Генпрокуратура Украины признала незаконными действия ВСУ в Донбассе

В Генпрокуратуре Украины пришли к выводу, что действия Вооруженных сил страны в Донбассе являются незаконными, заявил адвокат экс-главы Генштаба ВСУ Олег Животов. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, транслируемой «Интерфакс-Украина».

«Эксперты установили, что согласно статье 17 конституции Украины ВСУ не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии»,- сказал он.

По его словам, именно то, о чем говорили российские СМИ, что военные силы в АТО задействованы незаконно, «впервые в истории экспертиза установила на Украине», подчеркнул Животов. По его словам, существует документ, подтверждающий причастность украинских солдат в нарушении закона на юго-востоке Украины.

Животов отметил, что в одной из экспертиз ГПУ по делу экс-начальника генштаба ВСУ Владимира Заманы говорится о незаконности экспертизы украинских силовиков в Донбассе. Защита Заманы обращала внимание суда на то, что генпрокуратура Украины сама себя документирует для международного суда. При этом эту экспертизу нельзя отозвать.

«У нас есть официальный процессуальный документ в деле, на которую сейчас любой враг фактически может ссылаться и обвинять любого участника АТО», - подчеркнул он.

Адвокат выразил обеспокоенность из-за того, что украинские эксперты сами начали готовить страну к международному трибуналу.