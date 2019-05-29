«Просто неприлично»: постпред России об обвинениях США по ядерным испытаниям

В постоянном представительстве России при международных организациях в Вене назвали «несолидными» новые обвинения США в адрес России в нарушении моратория на ядерные испытания. Об этом заявил ранее генерал-полковник Роберт Эшли-младший, являющийся главой управления военной разведки Пентагона.

По словам постпреда Михаила Ульянова, США используют «нечистоплотный прием», пытаясь «перевести стрелки» на Россию, в условиях того, что их собственные ядерные полигоны находятся в состоянии готовности к возобновлению ядерных испытаний.

Ульянов обратил внимание, что американская сторона употребляет слова «возможно» и «весьма вероятно», как это уже делала Великобритания в связи с делом Скрипалей.

«Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно. Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично», - цитирует российского постпреда РИА Новости.

Российский дипломат также заявил, что, обвиняя Россию, США пытаются отвлечь внимание от своей деструктивной линии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Последнее ядерное испытание в СССР прошло 24 октября 1990 года.