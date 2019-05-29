Уголовное дело завели из-за оставленных в хостеле в Подмосковье детей

Следователи проводят проверку данных об оставленных в хостеле города Котельников Московской области женщиной годовалых детей.

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина, СКР возбудил уголовное дело после того, как мать оставила маленьких детей в подмосковном хостеле.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка"», - сказала она.

Ранее в МВД РФ по области рассказали, что неизвестная девушка оставила мальчика и девочку администратору хостела и ушла за паспортом, который якобы забыла в машине. Больше она за детьми не возвращалась. Сотрудники хостела обратились в полицию только на следующий день. Детей направили в региональное медучреждение.

Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности девушки и ее поиск.