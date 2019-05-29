«Юнармейский исторический десант» выполнил свою миссию

Проекту «Юнармия» исполнилось ровно три года. В честь этой небольшой, но значимой даты, в Парке Победы на Поклонной горе прошла торжественная церемония награждения участников проекта «Юнармейский исторический десант».

Проект, который длился больше полугода, охватил сразу несколько регионов России: Москву и Санкт-Петербург, Омск, Тулу, Севастополь и Республику Крым и многие другие.

120 юнармейцев из столичных школ стали наставниками для сверстников, чтобы по принципу «дети-детям» посвятить их в события Первой мировой, Великой Отечественной и войны 1812 года. Именно эти направления выбрали для уроков «живой истории». За время «Десанта» их дали почти 2000 раз. Всего же в мероприятиях «Десанта» приняли участие почти 14 тысяч человек по всей стране.

Руководитель Военно-исторического объединения «Гарнизон» Тимур Черепнин отметил, что цели, поставленные организаторами проекта, достигнуты в полной мере.

«На наш взгляд, программа перевыполнена. Мы хотели провести "Десант" в восьми регионах, но в результате к нам присоединилось порядка 20 регионов», - сказал Тимур Черепнин.

По словам руководителя проекта, количество его участников достигло 12 тысяч человек, хотя программой было предусмотрено участие 9 тысяч.