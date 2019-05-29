Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Женщина оставила двух малолетних детей в хостеле в Котельниках, полиция разыскивает неизвестную. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, неизвестная девушка с двумя годовалыми детьми – мальчиком и девочкой – обратилась 28 мая к администратору хостела для предоставления им спального места. Затем она отправилась забрать паспорт в машине и ушла.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности женщины и ее места нахождения», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Детей отправили в местное медучреждение, добавили в полиции. По данному факту проводится проверка. Личность девушки устанавливается.

В пресс-службе добавили, что мать детей оставила администратору свой номер телефона. Некоторое время после того, как она покинула хостел, девушка выходила на связь, затем пропала.

Корреспондент «Звезды» поговорил с женщиной, которая общалась с матерью детей перед тем, как та оставила их в хостеле. По словам очевидицы, девушка рассказала, что недавно перенесла инсульт.

«Я сидела, курила, она проходила мимо, спросила, можно ли зажигалку. Я удивилась, как в такое позднее время можно с детьми быть на улице. Она сказала: "я после болезни, у меня был инсульт"», - отметила женщина.

СК РФ начал проверку информации о том, что в хостеле в Котельниках девушка оставила годовалых детей и не вернулась за ними. Следствие рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.