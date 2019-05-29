В Ставрополе арестовали подозреваемого в нападении на редакцию газеты «Родина»

Ленинский районный суд Ставрополя 29 мая арестовал подозреваемого в нападении на сотрудников газеты «Родина», сообщает «Интерфакс».

«Ходатайство следователя о заключении под стражу подозреваемого 72-летнего Константина Сиднева удовлетворено», - сказал судья, отметив, что он арестован на два месяца.

В начале неделе 72-летний мужчина пришел в редакцию газеты «Родина» в Ставрополе, требуя публикации статьи, напал с ножом на главного редактора и сотрудников издания. В результате нападения пострадали четыре человека. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ.

«Впоследствии узнав, что его материал не будет напечатан, мужчина решил убить главного редактора и его подчиненных, чтобы "привлечь к себе внимание и вызвать общественный резонанс"», - отметили в СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как ранее заявил депутат думы Ставрополья Лозовой, нападавший является психически больным человеком.