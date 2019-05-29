Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли из люка стыковочного отсека «Пирс» в открытый космос. Это можно наблюдать в прямом эфире на сайте Роскосмоса.

Планируемая продолжительность работ космонавтов в открытом космосе - около шести часов. Им предстоит выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности МКС для оценки возможных микроповреждений обшивки станции.

Как отмечает Роскосмос, эта «космическая прогулка» посвящена первому человеку планеты, который совершил выход в открытый космос - космонавту Алексею Леонову. Завтра, 30 мая, он принимает поздравления с 85-летием.

Поздравления с днем рождения старшему коллеге космонавты разместили на ранцах скафандров. У Кононенко надпись «Леонов номер 1», а у Овчинина - «С днем рождения, Алексей Архипович».