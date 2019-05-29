В Косово потребовали лишить неприкосновенности российского сотрудника ООН

Власти непризнанной республики Косово потребовали отозвать иммунитет у российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, ранее избитого местными полицейскими.

Об этом заявил главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила, его слова публикует портал Insajderi. По его словам, против Краснощекова хотят возбудить уголовное дело.

«От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина России был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело», - подчеркнул главный прокурор Косовска-Митровицы.

Отмечается, что прокурор начал расследование в отношении российского должностного лица и еще семи человек, подозреваемых в соучастии в совершении уголовных преступлений «Препятствие должностному лицу при исполнении служебных обязанностей» и «Участие в группе, совершающей уголовное преступление и хулиганство».

Напомним, ранее в ходе полицейской акции в Косово были задержаны граждане Сербии, а также россиянин, сотрудник миссии ООН. МИД РФ назвал это задержание вопиющим актом. После случившегося в Сербии были приведены в боеготовность ВС страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обострение ситуации в Косово выгодно тем, кто хочет сделать из Балкан «санитарный кордон в отношении РФ».