Спецпрокурор США Мюллер ушел в отставку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что закрывает свой офис и увольняется из министерства юстиции. Это произошло после того, как Мюллер в течение двух лет вел расследование о так называемом «вмешательстве России» в выборы президента в США, но в итоге потерпел фиаско.

«Я не говорил публично, пока шло расследование, и выступаю сегодня, потому что расследование закончено. Мы официально закрываем офис спецпрокурора, и я покидаю министерство юстиции, чтобы вернуться к частной жизни», - цитирует Мюллера РИА Новости.

Ранее, согласно докладу Мюллера, было заявлено, что Россия якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году с помощью соцсетей и хакерских атак, намеренно добиваясь того, чтобы президентом страны стал Дональд Трамп. Однако в результате пришлось признать, что «следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством».