В Кирове медики скорой усыпили и обокрали пациенток

В Кирове врачей скорой помощи задержали по подозрению в ограблении пенсионерок.

Фельдшер скорой помощи и молодой врач-терапевт пришли проведать пациенток, к которым накануне приезжали по вызову на дом, и заметили, где женщины хранят деньги. Медики пообещали вылечить пожилых женщин от гипертонии, но вместо этого сделали им уколы, от которых те потеряли сознание.

Когда сестры очнулись, они обнаружили пропажу крупной суммы и обратились в полицию.

«Измерив артериальное давление, злоумышленники сделали пенсионеркам уколы, от которых те потеряли сознание, а когда очнулись, медики уже ушли», - рассказали в полиции.

Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых, ими оказались 35-летний фельдшер скорой помощи и 27-летний врач-терапевт. В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей. Деньги у похитителей изъяли, но часть средств они уже успели потратить на погашение кредитов.