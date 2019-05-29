В Кирове медики скорой усыпили и обокрали пациенток
В Кирове врачей скорой помощи задержали по подозрению в ограблении пенсионерок.
Фельдшер скорой помощи и молодой врач-терапевт пришли проведать пациенток, к которым накануне приезжали по вызову на дом, и заметили, где женщины хранят деньги. Медики пообещали вылечить пожилых женщин от гипертонии, но вместо этого сделали им уколы, от которых те потеряли сознание.
Когда сестры очнулись, они обнаружили пропажу крупной суммы и обратились в полицию.
«Измерив артериальное давление, злоумышленники сделали пенсионеркам уколы, от которых те потеряли сознание, а когда очнулись, медики уже ушли», - рассказали в полиции.
Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых, ими оказались 35-летний фельдшер скорой помощи и 27-летний врач-терапевт. В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей. Деньги у похитителей изъяли, но часть средств они уже успели потратить на погашение кредитов.