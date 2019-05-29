Медик дал советы по защите от аномальной жары в Москве

В связи с высокой температурой воздуха в столице 29 мая врачи дали советы, как горожанам защититься от жары. По словам врача-терапевта высшей категории Алексея Водовозова, если человек постоянно находится на открытом солнце и вынужден передвигаться, то он должен взять с собой бутылку воды и выпивать примерно 150 мл каждые 15 минут.

«Одежда должна быть легкой, из "дышащих" тканей (хлопок, лен, мембранные материалы). Желателен головной убор, особенно для детей, так как они перегреваются гораздо быстрее», - цитирует эксперта RT.

Кроме того, по словам медика, в закрытых помещениях обязательно должна быть вентиляция. При жаркой температуре есть вероятность получить перегрев или тепловой удар.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, сегодня воздух в столице прогрелся до +31 градуса.