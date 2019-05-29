Саакашвили вернулся на Украину

Экс-глава Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили сообщил в своем Facebook о возвращении на Украину. На странице Саакашвили ведется прямая трансляция, где можно увидеть, что его встречают сотни сторонников с караваем и множество журналистов.

Саакашвили прилетел в аэропорт Борисполь в Киеве рейсом из Варшавы. Он уже прошел паспортный контроль.

Напомним, вчера стало известно о решении нового президента Украины Владимира Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Украины. Сообщалось, что он может вернуться на Украину уже 29 мая, что и произошло.

Бывший губернатор Одесской области лишился гражданства Украины в июле 2017-го, когда находился в США.