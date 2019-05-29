Саакашвили вернулся на Украину
Бывший президент Грузии приземлился в киевском аэропорту и прошел паспортный контроль.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: SaakashviliMikheil Facebook
Экс-глава Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили сообщил в своем Facebook о возвращении на Украину. На странице Саакашвили ведется прямая трансляция, где можно увидеть, что его встречают сотни сторонников с караваем и множество журналистов.
Саакашвили прилетел в аэропорт Борисполь в Киеве рейсом из Варшавы. Он уже прошел паспортный контроль.
Напомним, вчера стало известно о решении нового президента Украины Владимира Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Украины. Сообщалось, что он может вернуться на Украину уже 29 мая, что и произошло.
Бывший губернатор Одесской области лишился гражданства Украины в июле 2017-го, когда находился в США.