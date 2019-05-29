СКР начал проверку по факту нападения на россиянина в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова в Косово.

Как говорится в заявлении СК, косовский спецназ грубо нарушил нормы международного права.

«Недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения», - отметили в ведомстве.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новое обострение ситуации на Балканах является результатом попустительства Евросоюза и НАТО в отношении Приштины, а происходящее говорит о беспомощности Брюсселя.

Накануне косовский спецназ вторгся на север края, населенный сербами. В ходе задержаний пострадали местные полицейские, журналист и два сотрудника ООН, в том числе - гражданин России.

Президент Сербии привел армию в состояние полной боевой готовности. В городе Митровица местные сербы вышли на акцию протеста. Они осуждают чрезмерное применение силы спецназом Приштины. Среди протестующих - студенты, врачи местной больницы и сотрудники мэрии.