В Евросоюзе предостерегли от возвращения «темных сил прошлого» на Балканы

Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что «темные силы прошлого» могут вернуться на Балканы, если не привлечь страны региона в евроинтеграцию. Об этом пишет РИА Новости.

«Тенденции прошлого к конфронтации, к риторике, которая не способствует сотрудничеству, или даже к жесткой конфронтации, могут в любой момент проявляться и периодически снова проявляются», - отметила глава дипломатии ЕС.

Могерини призвала использовать перспективы европейской интеграции как способ примирения и единства в данном регионе. По ее словам, для балканских стран должна быть открыта европейская перспектива, чтобы «сделать необратимыми тенденции к сотрудничеству».

«Я вижу риск возвращения темных сил прошлого с точки зрения конфронтации и даже конфликта», - добавила она.

Федерика Могерини заявила, что считает необходимым ввести полный мораторий на любые действия и кампании со стороны Белграда и Приштины на время переговоров. Она призвала Косово отменить решение о пошлинах на сербские и боснийские товары. В связи с чем она уверена, что стороны еще способны на возобновление диалога по соглашению.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обострение ситуации в Косово выгодно тем, кто хочет сделать из Балкан «санитарный кордон в отношении РФ».

Накануне президент Сербии Александр Вучич привел ВС страны в полную боевую готовность после задержания на севере Косово в ходе полицейской акции десятка сербов.