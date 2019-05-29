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В Евросоюзе предостерегли от возвращения «темных сил прошлого» на Балканы

Василиса Морозова
17:33 29.05.2019
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что заключение всеобъемлющего соглашения между Приштиной и Белградом еще возможно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что «темные силы прошлого» могут вернуться на Балканы, если не привлечь страны региона в евроинтеграцию. Об этом пишет РИА Новости.

«Тенденции прошлого к конфронтации, к риторике, которая не способствует сотрудничеству, или даже к жесткой конфронтации, могут в любой момент проявляться и периодически снова проявляются», - отметила глава дипломатии ЕС.

Могерини призвала использовать перспективы европейской интеграции как способ примирения и единства в данном регионе. По ее словам, для балканских стран должна быть открыта европейская перспектива, чтобы «сделать необратимыми тенденции к сотрудничеству».

«Я вижу риск возвращения темных сил прошлого с точки зрения конфронтации и даже конфликта», - добавила она.

Федерика Могерини заявила, что считает необходимым ввести полный мораторий на любые действия и кампании со стороны Белграда и Приштины на время переговоров. Она призвала Косово отменить решение о пошлинах на сербские и боснийские товары. В связи с чем она уверена, что стороны еще способны на возобновление диалога по соглашению.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обострение ситуации в Косово выгодно тем, кто хочет сделать из Балкан «санитарный кордон в отношении РФ».

Накануне президент Сербии Александр Вучич привел ВС страны в полную боевую готовность после задержания на севере Косово в ходе полицейской акции десятка сербов.

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