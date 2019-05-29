Тяжелобольной ребенок умер в больнице после падения с кровати

Тяжелобольной ребенок скончался в столичной клинике после падения с кровати. Пациент получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на оказанную ему помощь медиками НМИЦ имени Шумакова и детской нейрохирургической бригадой НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы, спасти ребенка не удалось.

Как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ, ребенок находился в больнице под присмотром матери, которая была обеспечена условиями круглосуточного пребывания в стационаре, включая полноценную взрослую кровать и питание.

«Мать ребенка была ознакомлена с правилами внутреннего распорядка и дала письменное согласие, включавшее запрет на оставление ребенка на взрослой кровати», - цитирует представителя пресс-службы агентство РИАМО.

Несмотря на то, что у маленького пациента была специальная детская кровать с высокими защитными бортами, мать положила его на свою. В результате падения, в связи с тяжелыми нарушениями свертываемости крови и прочности костей черепа на фоне цирроза печени ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Как уточнили в Минздраве, ребенок 9 месяцев находился на лечении в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова в связи с терминальной стадией цирроза печени и готовился к трансплантации печени.