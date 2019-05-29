В Екатеринбурге забили сразу четыре фонтана из кипятка

В Екатеринбурге произошла большая коммунальная авария, забили четыре мощных фонтана высотой с многоэтажный дом, в результате чего образовались реки кипятка. Так не выдержали гидравлических испытаний трубы, сообщает местный канал ОТВ.

Горячая вода залила улицы сразу в нескольких районах города. Кадрами, на которых из-под земли на проезжую часть хлещет вода, делятся очевидцы. Повреждения получили три автомобиля.

Такие испытания энергетики обычно проводят в преддверии отопительного сезона, чтобы выявить слабые места в трубопроводе. Отмечается, что прорывы устранят в ближайшее время. Аварийные бригады приступили к ликвидации течи.