Партия Саакашвили пойдет на выборы в Раду

Партия «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили будет участвовать во внеочередных выборах в Раду. Об этом заявил изданию Апостроф экс-заместитель генпрокурора Украины, один из лидеров партии Давид Сакварелидзе.

«Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», - сказал он.

Сакварелидзе отметил, что проведение досрочных парламентских выборов на Украине - правильный ход со стороны украинского президента Владимира Зеленского, потому что «та Верховная рада уже четыре года нелегитимна».

По его словам, для того, чтобы участвовать в избирательной кампании, Саакашвили нужно приехать на Украину. При этом, как сказал один из лидеров «Движения новых сил», участие в выборах является обязанностью перед избирателями, ждущими каких-то последовательных шагов.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников отметил в комментарии RT, что все зависит от того, как будет работать избирательная кампания. Если по старой системе - то у партии Саакашвили нет шансов, а если по 3%-й модели, которую предложил Зеленский, то, возможно, партия грузинского политика и пройдет. Калашников добавил, что вряд ли сформируется «коалиция партий Зеленского и Саакашвили», так как они не работали вместе и плохо знают друг друга.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, после чего экс-президент Грузии заявил, что прибудет в Киев уже 29 мая.