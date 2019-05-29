Huawei оспорила в суде США внесение компании в черный список

Китайская компания Huawei подала иск против США с требование признать незаконным внесение ее в черный список. Об этом говорится в опубликованном 29 мая сообщении компании.

По словам представителей корпорации, решение американского Министерства торговли нарушает конституцию Соединенных Штатов. Отмечается также, что конституция запрещает «тиранию использования законодательства вместо суда».

При этом Вашингтон так и не предоставил доказательств угрозы безопасности от компаний, как и не предупредил другие отрасли об аналогичных рисках.

«Цель его предельно ясна: вытеснить Huawei с рынка США», — подчеркивается в документе.

Ранее Дональд Трамп подписал указ, который позволяет администрации блокировать иностранные технологические компании, если они угрожают национальной безопасности. Из-за ограничений на смартфонах китайской компании не будет обновлять операционная система, а на новые модели нельзя будет скачивать приложения.

Кроме того, Huawei также находится в перечне компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.