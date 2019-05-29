Ребенок погиб в машине, случайно скатившейся с горы в Крыму

В республике Крым следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка, оставленного в автомобиле, который скатился с горы. Как сообщили в СК РФ, 28 мая родители с дочерью 2014 года рождения поехали на автомобиле «ВАЗ-2121» отдыхать на природу в село Строгоновка Симферопольского района.

Прибыв на место, они заехали на гору Мурун-Кир, чтобы понаблюдать за пейзажами. При приеме пищи ребенок отошел от родителей и сел в автомобиль. В этот момент машина скатилась вниз со склона. Родители попытались остановить транспортное средство, однако у них это не получилось. В результате автомобиль столкнулся с нежилым домом и перевернулся.

Ребенка доставили в больницу, но полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.