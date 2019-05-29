Синдром выгорания на работе признали болезнью

Широко распространенное состояние непрекращающегося стресса, который возникает на работе, теперь официально признано болезнью. К этому выводу пришли медики, приехавшие на Всемирную ассамблею здравоохранения в Женеву. Таким образом ВОЗ поставила точку в многолетних дебатах экспертов по этой проблеме.

Выгорание на работе будет значиться в каталоге Международной классификации болезней (МКБ-11) под кодом QD85 со следующем описанием: «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться».

По мнению экспертов в области здравоохранения, существуют три аспекта данного заболевания: чувство истощения, усиление психической отрешенности, негативное отношение к своей работе и снижение производительности труда.

Таким образом новая редакция каталога состоит из 55000 заболеваний, симптомов и причин травм, отмечает «Российская газета». Классификационный список МКБ впервые пересмотрен за последние почти 30 лет и вступит в силу 1 января 2022 года.