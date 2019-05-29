ГД приняла во втором чтении закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы 29 мая приняли во втором чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за аварии, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие серьезные травмы или гибель людей.

Документ на рассмотрение нижней палаты парламента был внесен группой депутатов Госдумой во главе с Андреем Исаевым из партии «Единая Россия».

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», предусмотрев ужесточение наказания в случае причинения тяжкого вреда здоровью – от 3 до 7 лет, в случае гибели двух и более лиц – от 8 до 15 лет лишения свободы (сейчас до 9 лет).

Документ предлагает также ужесточить уголовную ответственность за совершение в нетрезвом виде аналогичных преступлений на воздушном, морском, железнодорожном и внутреннем водном транспорте и метрополитене (ст. 263 УК РФ).

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, согласно статистике, по вине пьяных водителей в авариях ежегодно погибает около 4 тысяч человек. По его словам, законодатели пришли к выводу, что надо обновить УК РФ. Он отметил, что инициатива была поддержана не только всеми политическими фракциями в ГД, но и министерствами, а также обществом.