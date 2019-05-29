Девочка, оставленная матерью в поликлинике в Москве, передана под опеку бабушки

Двухлетнюю девочку, которую мать оставила в московской поликлинике, передали под предварительную опеку в семью бабушки по отцовской линии. Об этом говорится в пресс-релизе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

«29 мая ребенок был выписан из больницы и передан под предварительную опеку в семью, в которой уже воспитывается ее родной пятилетний брат», - говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что с 2017 года с согласия матери девочки старший ребенок воспитывается в семье бабушки.

Соцслужбы будут помогать семье. Если появится необходимость, с девочкой будет работать психолог.

Ранее сообщалось, что 16 мая в поликлинике в столице была найдена оставленная без присмотра девочка. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что ребенка привела и оставила в медицинском учреждении неизвестная женщина.

Спустя два дня полицейские зaдержaли мaть девочки и ее сожителя. Против них возбудили уголовное дело, но позже прокуратура постановление о возбуждении дела отменила, молодые люди были отпущены.