Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину.

На своей странице в Facebook политик написал, что уже направляется в аэропорт и уже сегодня может вылететь в Киев.

«Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение на Украину!» - сообщил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 мая подписал указ о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства, которого политик лишился в 2017 году.

Саакашвили был губернатором Одесской области с 30 мая 2015-го по 9 ноября 2016 года. В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко, который регулярно подвергался активной критике со стороны Саакашвили, лишил его гражданства.

Ранее президент России Владимир Путин назвал незаконным лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства, а также высылку политика из страны и посоветовал Зеленскому вернуть ему паспорт.