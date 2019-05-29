Панина оштрафовали за пьяную выходку на борту самолета

Артист Алексей Панин выплатит авиакомпании «Победа» 59 тысяч рублей в качестве компенсации за курение на борту самолета. Именно в такую сумму обошлась санитарная обработка лайнера после произошедшего, сообщается на официальном сайте Судогодского районного суда во Владимирской области.

Инцидент произошел 1 декабря 2018 года во время рейса Стамбул - Москва. Панин дважды покурил в туалетной комнате лайнера, а после замечания стюардессы устроил пьяный дебош: начал оскорблять бортпроводников и кричать, что он «звезда» и «в России ему ничего не будет», напоминает РБК. Артиста сняли с рейса и передали сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Внуково.

«Для ликвидации последствий курения авиакомпания была вынуждена провести дополнительную санитарную обработку воздушного судна. Расходы составили 59 тысяч рублей, что подтверждается актом выполненных работ», - говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу, на обжалование решения у актера есть 15 дней.

Артист получил скандальную известность из-за своих экстравагантных выходок. Например, в 2013 году на него завели несколько уголовных дел из-за поломки мебели в отелях. Широкий резонанс также приобрела его борьба за ребенка с бывшей гражданской женой Юлией Юдинцевой.