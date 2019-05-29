На бывшем заводе Петра Порошенко загорелся корабль

На бывшем судостроительном заводе экс-президента Украины Петра Порошенко «Кузня на Рыбальском» в Киеве возник пожар - загорелся корабль.

О произошедшем рассказала агентству «Украинские новости» руководитель пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

«Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находится на ремонте», - сказала она.

По предварительной информации, во время ремонта вспыхнула электропроводка. Пожар уже ликвидирован. Об этом сообщило агентство «УНИАН», ссылаясь пресс-службу Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

«Кузня на Рыбальском» занимается производством контейнеровозов, танкеров-химовозов, сухогрузов, судов спецназначения, котельных агрегатов, морозильных рыболовных траулеров, а также занимается ремонтом судов.