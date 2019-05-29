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Лавров рассказал о создании на Балканах «санитарного кордона» в отношении РФ

Василиса Морозова
14:24 29.05.2019
Глава МИД России заявил, что обострение ситуации в Косово направлено на создание «санитарного кордона в отношении России»
© Видео: ТРК "Звезда"

Обострение ситуации в непризнанной республике Косово выгодно тем, кто намерен сделать из Балкан «санитарный кордон» в отношении России, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Словении Миро Цераром.

«Насчет событий в Косовска-Митровице: кому выгодно устраивать такие провокации? Такие провокации выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать "санитарный кордон" в отношении РФ. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО», - пояснил российский министр иностранных дел.

По его словам, невыполнение властями в Приштине ранее достигнутых договоренностей, в частности, создания сообщества сербских муниципалитетов в Косово, демонстрирует беспомощность ЕС.

«Мы сейчас видим, как Сербию пытаются заставить смириться с тем, что решение по независимости Косово должно быть оформлено, и тем самым будет открываться путь в НАТО и для новых территорий», - отметил российский министр.

Лавром добавил, что случившееся стало результатом попустительства со стороны и Евросоюза, и НАТО в отношении властей Приштины.

Напомним, 28 мая в Косово прошли аресты проживающих на территории непризнанной республики сербов, среди которых оказались сотрудники косовской полиции сербской национальности и мирные жители. В ЕС призвали Белград и Приштину проявить сдержанность. Однако Сербия привела войска в полную боеготовность.

В рамках косовских полицейских рейдов был задержан россиянин, являющийся сотрудником миссии ООН, Михаил Краснощеков. Спустя несколько часов его отпустили, но, как отметили в ООН, их сотрудник пострадал и был госпитализирован.

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