Путин предложил изменить правила расчета пенсий для отдельных граждан

При расчете пенсий гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) нужно засчитывать весь стаж трудовой деятельности, независимо от территории работы. Об этом 29 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Президент предложил странам Союза подготовить соответствующее соглашение.

«Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза», - сказал российский лидер.

По его словам, такая инициатива позволит в полном объеме обеспечить права и интересы этой категории граждан.

«Будет не важно, где конкретно человек работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», - уточнил Путин.

Глава государства принимает участие юбилейном, 25-м заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане (Казахстан). Оно проходит в узком и расширенных форматах, главы государств обсуждают актуальные вопросы и перспективы развития ЕврАзЭС.