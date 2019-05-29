На вратах Главного храма ВС РФ будут изображены значимые битвы Великой Отечественной

Врата главного храма Вооруженных Сил РФ будут отображать наиболее значимые битвы Великой Отечественной войны. Скульптор Виталий Шанов работает над вратами храма ВС РФ.

Скульпторы и художники показали репортерам как ведется работа над убранством собора. В одной из мастерских трудятся над украшением звонницы. На ее фасадах будут изображены архангелы Михаил и Гавриил, и Георгий Победоносец.

Главная художественная концепция – создать образ храма-воина. Он станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших защитниках Отечества. Задачу реализуют с помощью основного материала, используемого в оформлении экстерьера храма – литой бронзы.

«Сложность работы заключается в том, что нам надо соединить в одно целое мотивы Великой Отечественной войны, мужество и героизм наших предков с православной тематикой», - рассказал художник Виталий Шанов.

Отмечается, что большие врата будут открываться только во время праздничных и торжественных событий. В остальное время прихожане будут проходить в храм через малые ворота, высота которых достигает 5,5 метра, а ширина - 4 метров.