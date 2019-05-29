Богомолов рассказал о планах на развитие Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов рассказал «Звезде» о своем назначении на пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной и поделился творческими планами. Он также поблагодарил правительство Москвы и департамент культуры столицы за предложение занять соответствующий пост.

«Это театр с большой историей, это театр, находящийся в очень важном московском месте, в сердце города, в месте пересечения светской, культурной, многообразной жизни Москвы», - отметил он.

Богомолов рассказал «Звезде», что сейчас его задача, как художественного руководителя - создать все условия для того, чтобы культурное учреждение вернуло себе лидирующие позиции в российской театральной жизни, опираясь на творческий коллектив.

«Это должен быть респектабельный театр, который реализует традиции русского психологического театра в его традиционных формах и его современных формах. При этом я, будучи учеником Андрея Александровича Гончарова, который здесь работал в далекие годы и Олега Павловича Табакова, всегда за то, чтобы театр жил многообразной и разнообразной жизнью города, жизнью творческой, и чтобы здесь было место разному, всегда неизменно интересному и качественному театру: и традиционному, и экспериментальному и коммерческому театру», - поделился режиссер. «Театр просто должен иметь успех, это самое важное. А актеры, которые в нем работают, должны быть счастливы и гордиться, что они работают в этом доме. Вот, для меня это принципиальная позиция», - добавил он.

Ранее в департаменте культуры по Москве сообщили, что Константин Богомолов стал новым руководителем драматического Театра на Малой Бронной. До этого пост худрука с 2007 года занимал Сергей Голомазов.