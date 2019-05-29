Силуанов заявил, что государство не должно платить за «косяки» «Транснефти»

Министр финансов России Антон Силуанов ответил на предложение уменьшить дивидендные выплаты «Транснефти» из-за ситуации с трубопроводом «Дружба».

«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти. Мне кажется, это не совсем правильно», - сказал он.

По мнению Силуанова, это фактически будет бюджетной компенсацией за недоработки компании, которая свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти не выполнила, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, заявил, что компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» будет «Транснефть», а затраты будут учтены при утверждении ее дивидендов.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в свою очередь заявил, что говорить о пересмотре дивидендов компании является преждевременным, потому как суммарный ущерб не определен.

В понедельник министр энергетики Александр Новак сообщил, что директивы по дивидендам «Транснефти» за прошлый год пока нет, вопрос находится на обсуждении в правительстве.

В апреле несколько стран приостановили транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в связи с проблемами с качеством продукции. В «Транснефти» заявили, что сырье было загрязнено умышленно. Было возбуждено уголовное дело, уже прошли первые задержания.

В мае начали восстанавливать прокачку. Пострадавшими сторонами ведутся переговоры о компенсации ущерба.