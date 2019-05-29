Нил Ушаков официально ушел с должности мэра Риги

Лидер представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократической партии «Согласие» Нил Ушаков, избранный по итогам выборов в Европарламент, официально ушел с должности мэра Риги.

На своем посту он проработал 10 лет. Решение об отставке он принял после того, как был избран в Европейский парламент. И в Facebook на своей странице выложил прощальное селфи - последнее фото в кабинете мэра.

Напомним, 5 апреля власти Латвии отстранили его от должности. Как заявил Ушаков, он продолжит борьбу за то, чтобы доказать, что его отстранение было противоправным, а официальная отставка стала юридическим шагом для того, чтобы можно было выбрать нового градоначальника.

Ранее сообщалось, что мэр Риги Нил Ушаков намерен добиваться уголовного преследования для министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце, который принял решение об отставке Ушакова.