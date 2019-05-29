Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа SSJ100 компании «Аэрофлот» в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, заявил в ходе выступления в Госдуме генеральный прокурор России Юрий Чайка.

«Произошедшая недавно авиакатастрофа самолета авиакомпании “Аэрофлот” в Шереметьево вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генпрокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет», - сказал он.

Чайка отметил, что госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям. Также он заявил, что обязательства, которые предусмотрены Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены.

«До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года», - заявил генпрокурор.

Он добавил, что до настоящего времени Минтрансом не разработаны в полном объеме нужные нормативные правовые акты, в том числе те, которые регламентируют вопросы сертификации авиационной техники, ее производителей, а также подготовки персонала. Кроме того, по словам Чайки, не утверждены правила наземного и технического обслуживания самолетов, требования к их летной годности, профессиональные программы в области подготовки специалистов.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, где совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у воздушного судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По информации Следственного комитета России, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. В качестве основных версий происшествия называется недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших технический осмотр лиц, неисправность самолета, а также метеорологические условия.