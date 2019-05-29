Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать углубление интеграции
Встреча лидеров проходила на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились поручить правительствам обеих стран проработать вопросы развития интеграции в рамках Союзного государства.
С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Они имели возможность поговорить в кулуарах и обсудили вопросы продвижения интеграции в рамках Союзного государства», - отметил представитель Кремля.
Встреча лидеров проходила на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в столице Казахстана - Нур-Султане.
По словам Пескова, вопросы трубопровода «Дружба» на встрече не обсуждались.