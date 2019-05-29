«Инфауна» в деле: новейший комплекс РЭБ прикрыл колонну «Градов»

Подразделения РЭБ в ходе учений в горах Таджикистана применили комплекс радиоэлектронной борьбы «Инфауна», который прикрыл колонну «Градов» от радиоуправляемых фугасов и высокоточного оружия с лазерным наведением условного противника.

По замыслу учений противник планировал применить высокоточное оружие для уничтожения колонны военной техники. Специалисты подразделения РЭБ в полевых условиях выполнили ряд специальных задач, используя систему аэрозольных помех, установленную на комплексе «Инфауна», скрыли боевые машины от высокоточного оружия и систем лазерного наведения противника. Помимо этого, военнослужащие при выдвижении колонны систем залпового огня «Град» на боевые позиции создали помехи линиям радиосвязи управляемых фугасов, тем самым помогли пройти маршрут колонне военной технике, не подорвавшись на установленных условным противником управляемых минах.

Особое внимание при проведении учений с военнослужащими уделяется использованию нового и модернизированного оборудования радиоэлектронной борьбы в высокогорных районах.

Инфауна — российский батальонный комплекс радиоразведки и радиоэлектронной борьбы РБ-531Б для защиты бронированной и автомобильной техники от минно-взрывных устройств с радиовзрывателем, выявления и подавления средств оптической и радиосвязи.