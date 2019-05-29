Бельгия выдала России россиянина, воевавшего в Сирии на стороне ИГИЛ*

Из Бельгии была организована экстрадиция находящегося в международном розыске гражданина России Ахмадова Иммампаши Ханпашаевича. Экстрадиция была организована ФСБ России совместно с Генпрокуратурой РФ, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН РФ.

Являясь сторонником радикального ислама, Ахмадов для реализации своих преступных намерений в 2014 году выехал транзитом через Турцию в Сирию. Там он вступил в состав запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*, на стороне которой принимал участие в боевых действиях против правительственных сил. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦОС ФСБ России, который оказался в распоряжении «Звезды».

В июне прошлого года на основании ориентировки российской стороны Ахмадова задержали в Брюсселе и поместили под предэкстрадиционный арест. В результате деятельности российских правоохранительных органов, представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили бельгийским властям удовлетворить запрос о его выдаче.

Вчера, 28 мая, авиарейсом «Брюссель-Москва» была осуществлена экстрадиция Ахмадова в Россию. Мужчина находится в СИЗО, ведутся необходимые следственные действия.

*ИГИЛ - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.