Кравчук объяснил, зачем Саакашвили вернули гражданство Украины

Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-лидеру Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Кравчук заявил, что для действующего главы государства это был вопрос «справедливости и достоинства».

«Ведь мы помним, как Петр Порошенко предоставлял гражданство Саакашвили: очень быстро дал и очень быстро отнял. Я убежден, что в этом предоставлении и лишении абсолютно не было национальных интересов Украины. Здесь были личные интересы Порошенко», - сообщал бывший президент в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Кравчука, бывший губернатор Одесской области вряд ли на Украине получит государственную должность, потому как он должен «работать на своей земле, на своей родине».

Напомним, в 2013 году Саакашвили покинул Грузию. Против него были возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым из них его заочно судили, он также был объявлен во внутригосударственный розыск. Весной 2015 года Порошенко назначил Саакашвили губернатором Одесской области, предварительно предоставив украинское гражданство. Но в ноябре 2016 года Саакашвили был уволен со своего поста. Порошенко заявил, что он не выполнил обещания по развитию региона и ухудшил экономические показатели.

В 2017 году экс-президента Грузии лишили гражданства Украины, потому что при его получении Саакашвили предоставил недостоверную информацию. Пограничная служба запретила ему въезд на Украину до 2021 года.

Когда стало известно, что на выборах президента Украины победу одержал Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться. 28 мая президент страны предоставил Саакашвили гражданство.