Богомолов стал худруком Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов стал новым руководителем драматического Театра на Малой Бронной. Об этом сообщили «Звезде» в департаменте культуры города Москвы.

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский представил Богомолова творческому коллективу.

До этого пост худрука с 2007 года занимал Сергей Голомазов. Кибовский сообщил, что он предложил Богомолову возглавить Театр на Малой Бронной, после того, как тот принял решение руководить Рижским русским театром.

Богомолов до июля 2018 года был помощником художественного руководителя МХТ им. Чехова. Он также в разные годы сотрудничал с театральным центром «На Страстном», Московским драматическим театром им. Н. В. Гоголя, Московским театром-студией под руководством Олега Табакова, театром «Ленком».