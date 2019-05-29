Экс-глава ВСУ рассказал об отмене операции в Крыму в 2014 году

Экс-начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в госизмене, заявил, что первого марта 2014 года армия страны планировала наступление на Крым.

По утверждению Замана, тогда в его ведомстве была разработана и подготовлена операция по переброске личного состава на полуостров для «деблокировки воинских частей», пишет «Интерфакс-Украина».

Замана добавил, что на тот момент уже был готов личный состав, который загрузили в самолет и отправили к морскому берегу континентальной Украины. Однако военнослужащие получили приказ вернуться обратно.

По мнению экс-главы ВСУ, в 2014 году у Украины хватило бы сил, чтоб «переломить ситуацию», но «не было политической воли».

При этом сам военный «официальных документов не видел», но ему «рассказывали», передает УНИАН.

Напомним, Крым присоединился к России в результате референдума в 2014 году, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за воссоединение с РФ.