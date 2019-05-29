Губернатор Приморья наградил юношу, спасшего детей из горящей квартиры

Житель Приморского края Алексей Резниченко, который спас из загоревшейся квартиры двух детей, получил благодарность от губернатора региона Олега Кожемяко.

На встрече с Резниченко глава Приморья отметил, что для поступка юноши нужны мужество и сила.

«Ты настоящий герой, мы по праву тобой гордимся», - заявил губернатор.

Перед награждением Резниченко рассказал журналистам, что занимается боксом, до работы в ГУФСИН служил в Хабаровске. По его словам, при спасении детей самым сложным было вытащить вторую девочку.

«Это было страшно… Она (девочка - прим. ред.) неправильно дала руку, и я вместе с ней чуть не сорвался. Встречался с ними после - они живы, здоровы, радостные, поблагодарили меня», - рассказал Резниченко.

Он заявил, что раньше не общался с соседями. Пожар произошел, пока мать детей была на работе, и кто-то на шестом этаже поджег вещи в общем коридоре.

В понедельник появилась информация, что жители дома в Фокино сами спасли двух человек из квартиры этажом ниже, где произошел пожар. Видео спасения было опубликовано в социальных сетях: на нем видно, как на шестом этаже из балконной двери вырывается огонь, а через окно этой квартиры на седьмой этаж мужчина тащит девушку.

В МЧС сообщили, что прорабатывается вопрос о награждении юноши, который спас девочек 4 и 12 лет.