В ОБСЕ отреагировали на задержание шеф-редактора Sputnik Литва

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир отреагировал на задержание шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема в аэропорту Вильнюса.

В своем микроблоге в Twitter представитель ОБСЕ призвал стран-участниц организации помогать работе журналистов.

«Хотел бы напомнить о том, что странам-участницам ОБСЕ нужно способствовать передвижению журналистов в регионе», - написал он.

Ранее сообщалось, что Касем был задержан в аэропорту литовской столицы накануне, 28 мая с формулировкой «угроза национальной безопасности». Журналист рассказал, что его держали около шести часов, три часа при этом занял «настойчивый допрос».