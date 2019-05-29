В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве

Сильная жара с температурой ожидается в Москве в среду, 29 мая. В связи с этим спасатели рекомендуют избегать перегрева и пить больше воды. Об этом заявили «Звезде» в ГУ МЧС РФ по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, 29 мая в Москве ожидается сильная жара. С максимальной температурой воздуха 30-31 градус», - сказали в ведомстве.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями в МЧС порекомендовали жителям столицы избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, а также употреблять больше воды.