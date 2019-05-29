Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Идиот, дурак»: пьяный депутат Рады устроил истерику в прямом эфире

Андрей Аркадьев
10:59 29.05.2019
Пользователи социальных сетей, а также телезрители предположили, что нардеп пьян.
© Видео: Телеканал ZIK © Фото: Телеканал ZIK, YouTube

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук оскандалился в эфире телеканала ZIK. Один из зрителей позвонил в студию и заявил, что народный избранник находится в нетрезвом состоянии. Видеозапись программы выложена в YouTube.

Политику высказывание зрителя не понравилось, он в резкой форме ответил дозвонившемуся:

«Вы можете оценивать, как угодно. Я нахожусь в состоянии, в каком я есть».

Спустя несколько минут он вспомнил о звонке и решил оскорбить звонившего:

«Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное… Это все люди, которые направляются из определенного центра».

После этого ведущий программы попросил гостя уважительнее относиться к телезрителям и выбирать тон. Политик на это ответил, что звонок был сделан, чтобы его дискредитировать.

Пользователи социальных сетей также оставляют комментарии под видео. Некоторые предположили, что Мосийчук пришел пьяным на эфир, другие считают, что он находился под воздействием наркотических веществ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2019, 02:18
«Уйдут на дно морское»: Иран пригрозил эсминцам ВМС США секретным оружием
Дата29.05.2019, 08:28
Минобороны опубликовало захватывающие кадры ко Дню военного автомобилиста
Дата28.05.2019, 12:17
Игнашевич покинул ЦСКА
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата29.05.2019, 06:00
«Звезда» публикует видео сборки первого серийного Су-57
Дата28.05.2019, 13:30
Старинную деревянную мостовую нашли в Нижегородском кремле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:54 В стране и мире
Богомолов стал худруком Театра на Малой Бронной
11:01 В стране и мире
Видео
В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
10:43 В стране и мире
Видео
И стены дрожали: град с куриное яйцо разбил десятки машин в Румынии
10:20 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры захвата возглавляемой «Циркачом» ОПГ
07:46 Спорт
Видео
Полиция Баку остановила фанатов «Арсенала» в футболках Мхитаряна
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Идиот, дурак»: пьяный депутат Рады устроил истерику в прямом эфире
Видео
Летчик Як-18 снял на видео поджигателей леса под Иркутском
Мужчина смог откопать попавший в «снежный плен» джип спустя 4 месяца и был шокирован
Видео
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Опубликованы снимки американской подлодки после столкновения с горой
Видео
«Я никогда не употреблял наркотики»: видео с хоккеистом Кузнецовым спровоцировало скандал
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.