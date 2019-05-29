«Идиот, дурак»: пьяный депутат Рады устроил истерику в прямом эфире

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук оскандалился в эфире телеканала ZIK. Один из зрителей позвонил в студию и заявил, что народный избранник находится в нетрезвом состоянии. Видеозапись программы выложена в YouTube.

Политику высказывание зрителя не понравилось, он в резкой форме ответил дозвонившемуся:

«Вы можете оценивать, как угодно. Я нахожусь в состоянии, в каком я есть».

Спустя несколько минут он вспомнил о звонке и решил оскорбить звонившего:

«Все эти уроды, которые звонят и рассказывают: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное… Это все люди, которые направляются из определенного центра».

После этого ведущий программы попросил гостя уважительнее относиться к телезрителям и выбирать тон. Политик на это ответил, что звонок был сделан, чтобы его дискредитировать.

Пользователи социальных сетей также оставляют комментарии под видео. Некоторые предположили, что Мосийчук пришел пьяным на эфир, другие считают, что он находился под воздействием наркотических веществ.