И стены дрожали: град с куриное яйцо разбил десятки машин в Румынии
Град сопровождался сильным ветром, ливнем и молниями.
© Видео: look@, YouTube © Фото: look@, YouTube
В северо-западной части Румынии выпал град размером с куриное яйцо, он повредил десятки автомобилей и нанес серьезный ущерб строениям.
Как сообщают очевидцы, в град шел около 15 минут. За считанные минуты земля оказалась покрытой белым одеялом из градин. По словам местных жителей, что во время шторма дрожали стены.
Град сопровождался сильным ветром, ливнем и молниями.