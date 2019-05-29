Задержана этническая преступная группа, похитившая бизнесмена в Подмосковье: видео

В Подмосковье полиция и Следственный комитет задержали пятерых членов преступной группы, которая занималась похищением людей и вымогательствами.

Задержанными оказались граждане ближнего зарубежья в возрасте от 24 до 39 лет, часть из которых ранее привлекалась к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба СКР по Московской области.

Как выяснили следователи, не позднее лета прошлого года 32-летний выходец из уголовной среды организовал в Ногинске и Электростали преступную группировку, куда вошли пять человек. Бандиты неоднократно нападали на местного бизнесмена, вымогали у него деньги и имущество, вывозили в неустановленные места, угрожали расправой и избивали мужчину. За несколько недель преступники заставили предпринимателя выплатить 1,7 миллиона рублей.

«Для достижения преступного умысла, а также с целью понуждения потерпевшего к выполнению их требований, неоднократно против воли и желания вывозили мужчину в неустановленные места, где угрожая ему убийством и применяя к нему насилие, требовали у потерпевшего денежные средства и недвижимое имущество», - говорится в сообщении.

По местам жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых у преступников изъяты оружие, ноутбук, телефоны. Задержанные помещены под стражу. В отношении них возбуждены дела по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». Расследование уголовного дела продолжается.