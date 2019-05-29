Опубликованы кадры захвата возглавляемой «Циркачом» ОПГ

Полиция задержала участников организованной группы, находящиеся под криминальным влиянием лидера уголовно-преступной среды так называемого вора в законе «Циркача». Преступники занимались похищениями людей и вымогательством в Подмосковье. Об этом говорится в пресс-релизе ГУ МВД России по Московской области.

Как заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, что летом 2018 года злоумышленники потребовали от местного жителя переоформить на их знакомую земельный участок и дом стоимостью более миллиона рублей в Ногинске. Для принятия решения правонарушители предоставили мужчине сутки, при этом, в случае отказа угрожали похитить и убить его сына, который занимается предпринимательской деятельностью.

На следующий день группа преступников прибыла к дому потерпевшего и избила его сына и, угрожая ему оружием, потребовали документы на ранее указанную собственность. После чего вымогатели посадили предпринимателя в свою машину и увезли в квартиру, где он проживал, похитив при этом принадлежащее ему авто. Там участники ОПГ завладели имуществом деньгами, а также двумя машинами на общую сумму около 900 тысяч рублей.

Через 2 дня подозреваемые снова похитили предпринимателя, избили и потребовали через мобильное приложение перевести им все имеющиеся деньги. Спустя 4 дня злоумышленники вновь похитили мужчину, удерживали 2 недели, избивая и требуя денег.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении противоправных деяний задержали 5 участников группы в возрасте от 24 до 38 лет.

«Кроме того установлен лидер уголовно-преступной среды - ранее неоднократно судимый 32-летний уроженец ближнего зарубежья, известный в криминальных кругах по прозвищу «Шико», в настоящее время находящийся в местах лишения свободы, который руководил действиями похитителей», – отметила Петрова.

При обысках у задержанных обнаружено и изъято: травматический пистолет ИЖ-79, 4 ножа, ноутбук, мобильные телефоны и долговые расписки потерпевшего.

В отношении правонарушителе возбуждено уголовное дело по статье 126 «Похищение человека» и статье 163 «Вымогательство» УК России.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также возможных соучастников совершенных ими преступлений.