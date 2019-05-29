Мужчина смог откопать попавший в «снежный плен» джип спустя 4 месяца и был шокирован

Инженер компании Tesla четыре месяца не мог откопать свой Jeep Cherokee 2000 из-под трехметрового слоя снега около озера Тахо в США.

Известно, что мужчина поехал в регион Лейк-Тахо, который славится сильными снегопадами и метелями. Это была не первая поездка на этой машине в те края, однако в один из дней водителю не повезло. В какой-то момент колеса стали «зарываться» в снег, и даже система полного привода не справилась с бездорожьем. В этот момент началась сильная метель, и автолюбитель был вынужден бросить свою машину, чтобы спастись самому.

Оказалось, что в тот момент в районе Тахо выпало рекордное количество снега, и все буксировочные компании отказались ехать за автомобилем.

Всего за сутки джип превратился в огромный сугроб, а через некоторое время и вовсе ушел под плотный слой снега, сообщает Jalopnik.

Спустя несколько месяцев владелец Jeep Cherokee вместе со своими друзьями, вооружившись лопатами, пошли искать автомобиль. Их выручили фото, сделанные ранее, по которым можно было определить местонахождение машины. После долгих поисков авто все-таки удалось отыскать – оно находился под трехметровым слоем снега.

Еще через несколько месяцев инженер с компанией приятелей обнаружил, что снег растаял, и часть машины уже видна на поверхности. Джип удалось полностью раскопать, однако ехать на нем было невозможно – из-за большого снежного покрова вокруг и технического состояния авто.

Владелец машины планирует вывезти джип через несколько недель – когда снег полностью растает. Однако у автомобиля повреждено лобовое стекло, крыша, капот, боковые зеркала и снегоочистители. Теперь автолюбитель пытается понять, сможет ли страховая компания возместить весь ущерб.