Это тоже опыт - директор школы во Владивостоке о Playboy-флешмобе

Директор школы № 74 во Владивостоке Галина Пугина, где произошла костюмированная вечеринка, вызвавшая неоднозначную реакцию в социальных сетях, поблагодарила жителей города, которые выступили в поддержку учебного учреждения и школьников.

Она рассказала «Звезде», что перфоманс, который устроили старшеклассники, проходил не в день последнего звонка, а накануне и после уроков.

«Праздник был шумным, хотя он был недолгим. Не хватило нашим ребятам чувства меры, чувства вкуса, хотя, по большому счету, ничего криминального не произошло», - отметила Пугина. «Можно много говорить о вкусе, о чувстве меры, о героях, можно спорить долго. Но самое главное, что наши ребята поняли, что они все-таки перешли школьные рамки. Я думаю, что это для них станет уроком, и в дальнейшем они будут вести себя более осознанно. Это тоже опыт, который все мы получаем в подростковом возрасте», - добавила она.

Руководитель учебного заведения подчеркнула, что для школы этот инцидент полностью исчерпан. Пугина призвала закрыть данную тему и отметила, что для нее, как директора образовательного заведения, главное, чтобы старшеклассники сосредоточились на выпускных экзаменах.

Напомним, на днях выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили вечеринку накануне последнего звонка. На кадрах, получивших широкий резонанс, выпускники жгут цветные дымовые шашки и распыляют огнетушитель. Несколько парней предстали в образах зайчиков PlayBoy с галстуками-бабочками, голыми торсами и с заклеенными черными полосками сосками, а одна из девочек нарядилась в полицейскую форму.