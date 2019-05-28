В Роскачестве рассказали, как выявить плохое мороженое

Накануне летнего сезона в Роскачестве рассказали, как выбрать правильное мороженое. С пресс-релизом с рекомендациями ознакомилась редакция «Звезды».

По словам экспертов, по способу производства это лакомство бывает мягким и закаленным, однако в продажу поступает только закаленный продукт. Чтобы провести самую простую проверку качества, достаточно отколоть кусочек от замороженной массы, сказано в сообщении Роскачества.

«Если вы достали мороженое из морозилки, и оно откалывается, значит, вы выбрали качественный продукт… Хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции; покрыто кристалликами льда - значит, оно проходило повторную заморозку; вкус у такого продукта уже испорчен», - говорится в сообщении.

По государственному стандарту в основу холодного лакомства закладывают молоко или сливки, стабилизаторы и натуральные ароматизаторы, яйца и сливочное масло. Молока в продукте должно быть более 40%. Надпись «пальмовое масло» на этикетке говорит, что вы столкнулись с молокосодержащим продуктом, в составе которого только молочные жиры, и его цена должна быть дешевле мороженого.

На вид мороженого также влияет процент жирности: у молочного она не более 7,5%, и его могут употреблять люди, которые снижают вес. Жирность сливочного мороженого - от 8% до 11,5%, пломбира - от 12% до 20%. Чем выше процент жирности, тем желтее цвет.

Стабилизаторы являются естественными ингредиентами любого мороженого. Они позволяют продукту держать форму и на качестве не отражаются.

«Если вас все равно настораживает наличие Е-добавок, то отдавайте предпочтение натуральным компонентам, таким как агар-агар или желатин», - дали совет специалисты Роскачества.

По их словам, у мороженого должен быть равномерный цвет. Если он деформирован, возможно, был нарушен режим хранения или продукт близок к окончанию срока годности. Глазурь должна быть распределена равномерно по мороженому и ни в коем случае не отваливаться. Белый налет на шоколадной глазури говорит о неправильном хранении или неоднозначном составе продукта.