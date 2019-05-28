Вучич признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово. Об этом заявил президент Александр Вучич, выступая перед парламентом, сообщает издание PTC.

Он отметил, что Сербии нужно сделать выбор, как развивать отношения с Косово: налаживать контакты или «сохранить замороженный конфликт».

«Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», - заявил Вучич.

При этом, как он сказал, он сам выступает за улучшение отношений с непризнанной республикой.

Обращение президента Сербии к парламенту и нации о положении в Косово и Метохии продолжалось свыше двух часов. Во время выступления он поблагодарил РФ и лично президента Владимира Путина за помощь в данном вопросе.

Вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии (тогда состоявшей из Черногории и Сербии) силами НАТО.

Весной 2004 года косовские албанцы устроили погромы, приведшие к массовому отселению сербов из края и уничтожению исторических и культурных памятников.

В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость в одностороннем порядке. Не признают республику Россия, Сербия, Китай, Иран, Израиль, Испания, Греция и другие государства.