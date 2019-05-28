Избранный президент Литвы рассказал о своем видении отношений с РФ

Победитель президентских выборов в Литве Гитанас Науседа заявил, что не обещает, что отношения между Москвой и Вильнюсом станут другими.

Новоизбранный глава государства считает, что если это произойдет, то Литва «предаст» своих украинских партнеров. Об этом Науседа рассказал во время своей первой пресс-конференции в качестве избранного президента. Слова политика приводит агентство Sputnik Литва.

Науседа также подчеркнул, что планирует наладить отношения между Вильнюсом и Минском, отметив, что Литва и Белоруссия являются соседями, которые имеют общую историю.

«Мы хотим достичь искреннего диалога с Белоруссией - диалога между соседями, которые объединены долгим общим историческим прошлым», - добавил он.

В Литве 26 мая прошел второй тур президентских выборов. Победителем стал 55-летний экономист Гитанас Науседа, набравший более 66,7% голосов избирателей. Он выступал против «жесткой риторики» в отношениях с РФ и указывал на то, что Вильнюс не может «закрывать окна» в разных сферах отношений с Россией.